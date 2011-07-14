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Ekonomi

Cumhuriyet altını 578 liraya fırladı

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı bin 592 dolara yükseldi. Yurtiçi piyasada ise Cumhuriyet altını 578 TL oldu.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı bin 592 dolara yükseldi. Yurtiçi piyasada ise Cumhuriyet altını 578 TL oldu.


Sabah açılışta, uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.590,15 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı.


Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1.544,20 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, hafta başından itibaren 1.540,70-1.575,39 dolar aralığında hareket ettikten sonra dün, mayıs ayı başında kaldığı yerden rekorlarına devam etmişti.


Dün akşam saatlerinde 1.590 dolar seviyelerini zorlayan altının ons fiyatı daha sonra bir miktar gerileyerek 1.583,20 dolardan kapanmıştı.

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