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Ekonomi

Cumhuriyet altını 500 lira oldu

Cumhuriyet altının satış fiyatı da 500 lira seviyesinde bulunurken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.500,13 dolardan işlem görüyor.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet altının satış fiyatı da 500 lira seviyesinde bulunurken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.500,13 dolardan işlem görüyor. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.500 doları aştı ve 1.502,78 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.


Dün 1.500 doların hemen altında rekorlarını sürdüren altın fiyatları bugüne de rekorla başladı. 2010 yılını 1.421,40 dolardan tamamlayan altın fiyatı geçen süre içinde 1.308,28 dolara kadar geriledikten sonra mart ayını 1.432,07 dolardan kapattı. Nisan ayında da hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren altının ons fiyatı kısa sürede 1.500 doları da aşarak yeni bir zirve yaptı.


Saat 10.25 itibariyle İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 74.000 lira, Cumhuriyet altının satış fiyatı da 500 lira seviyesinde bulunurken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.500,13 dolardan işlem görüyor.

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