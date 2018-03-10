Cumhuriyet: Akın Atalay delillerin toplanmasına rağmen tahliye edilmedi; bir yanımız Silivri'de!

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin gazetenin yayın politikası suçlama konusu edilerek yargılandığı davanın altıncı duruşması Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Tanıkların dinlendiği duruşmanın sonunda savcı tutukluların mevcut hâlinin devamı yönünde görüşünü açıkladı. Heyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tahliyesine; İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir dahaki duruşma 16 Mart Cuma günü görülecek. Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşetinde Atalay'ın delillerin toplanmasına rağmen tahliye edilmediğini hatırlatarak, "Bir yanımız Silivri'de!" başlığını taşıdı.

Cumhuriyet davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 495 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Sabuncu ve 434 gündür tutuklu bulunan Şık’ın tahliyesine karar verdi. Heyet Atalay’ın ise tutukluluğunun devamına hükmetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verilerek duruşma 16 Mart’a ertelendi.

Cumhuriyet davasının 6. duruşmasında Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, delil toplama ve tanık dinleme aşamasının tamamlandığını bildirdi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıklamak için dosyanın kendisine gönderilmesini ve bunun için süre verilmesini istedi. Cumhuriyet avukatları, “Deliller toplanmış, tanıklar dinlenmiştir. Kaçma ve delil karartma şüphesi yoktur” diyerek tahliye talebinde bulundu. savcı ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan salonda görülen duruşmanın başında Sabuncu, Atalay ve Şık ile tutuksuz olarak yargılanan yazar ve yöneticiler ayrı yerlere oturtuldu. Yargılanan yazar ve yöneticiler avukat sayısı da üçle sınırlandırıldı. Saat 11.00 civarında başlayan duruşmanın başlangıcında avukat Leyla Han Tüzel, üç avukat sınırının kanuna ve bu davaya uygun olmadığını ifade ederek, “Kanun hükmünde kararname ile getirilen bu uygulama, adil yargılanma ilkesine aykırı. Bu ara karardan dönmenizi talep ediyoruz” dedi. Avukat Tüzel, ayrı oturtulan yazar ve yöneticilerimizin de birlikte oturtulmasını talep etti. Mahkeme avukat sınırlaması uygulamasının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme Başkanı Dağ, yazar ve yöneticilerimizin de birlikte oturabileceğini söyledi.

Saat 22.00 civarı kararını açıklayan heyet, Şık ve Sabuncu’nun tahliyesine karar verdi. Sabuncu’nun tahliyesini “Boğaz’ı görmeyi istiyormuş, gitsin görsün” sözleriyle, Şık’ın tahliyesini ise “Soner Yalçın dedi ki ‘Ahmet Şık’ın annesi ermiştir, onu üzmeyin” sözleriyle duyurdu. Atalay’ın tutukluluğunun devamı ile ilgili de “Kaptan gemiyi en son terk eder” dedi.

Heyet, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Mart’a erteledi. Bir sonraki duruşmanın da Silivri’de görülmesine karar verdi. Heyet, Şık ve Emre İper’e örgüt propagandası suçlamasıyla ek savunma hakkı verilmesine de hükmetti.

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