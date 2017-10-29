Cumhuriyet 94 yaşında; devlet erkânı Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, başbakan yardımcıları, bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol’dan yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Misakı Milli Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan özel deftere şu sözleri yazdı:

"Aziz Atatürk, ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimizin 94'üncü yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Demokrasi Destanı olarak geçen şanlı direniş bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!"

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı.

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrenciler de törende yer aldı. Tören dolayısıyla mozole binasına büyük boy Türk bayrağı asıldı.

Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti.

Kış Bahçesi'nde resepsiyon

Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.

Vatandaşlar 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

Ankara'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, binlerce vatandaş 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis önünde toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşları tek tek arayarak alana soktu. Ellerinde Türk bayrakları ile toplanan binlerce vatandaş daha sonra Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Yürüyüş sırasında kalabalık grup sık sık 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

İstanbul'da da törenle başladı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrik kabul töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Şahin, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi’ne gitti.

29 Ekim İzmir'de coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende okunan CumhurbaşkanıErdoğan'ın kutlama mesajı da alkış aldı.

Diyarbakır'da 29 Ekim Nedeniyle Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunuldu

Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıtpark’ta gerçekleştirilen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erküt Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, Sur Kaymakamı Bilal Özkan, askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende Diyarbakır Valiliği, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenklerin ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.