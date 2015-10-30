Cumhuriyet 92 yaşında!

Cumhuriyet’in 92. yaşı tüm Türkiye’de düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerle kutlandı. Ankara’daki kutlamalar sabah saatlerinde gerçekleşen resmi törenle başladı. Ankara Hipodromu’ndaki törenlere ise ‘ilk’ler damgasını vurdu. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) törenlerde yerini aldı. İstanbul Vatan Caddesi’nin aksine Ankara’daki törenlerde tanklar geçit yapmadı. İstanbul’da akşam saatlerindeki törenlerin adresi ise Beşiktaş, Kadıköy ve Maltepe'ydi.

Devletin zirvesi törende yerini alırken sabah saatlerinde Anıtkabit ziyaretinten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 10.30'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda davetlilerle tek tek tokalaşan Erdoğan’a devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yanı sıra askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil tebriklerini iletti. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genelbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki tören sırasında sıcak görüntüler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Hipodrom'daki yaptığı konuşmada, "Şartlar ne olursa olsun tarihe geçen bir istiklal mücadelesi ile kurduğumuz, cumhuriyetle taçlandırdığımız devletimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelecek güce sahibiz. Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, her birini rahmetle yad ediyorum" dedi.

Ankara Hipodrom'da bir konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe'sini ve Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı.

Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı resmi töreni Vatan Caddesi'nde yapıldı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Vali Şahin, cumhuriyetin değerlerinin önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından askeri okullarda öğrenim gören öğrenciler ve sivil okullardaki tören mangalarının geçişleri sergilendi. Tanklarin da geçiş yaptığı törenleri çok sayıda vatandaş izledi.

Kadıköy





Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleşen törende, askeri birlikler geçiş yaptı. Öğrenciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, bazı motosiklet kulüpleri ve klasik otomobil dernekleri geçit törenine katıldı. Geçit töreni renkli görüntülere sahne olurken, törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalara katılan öğrenciler ve vatandaşlar sık sık, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan attı.



Kadıköy'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenlerine katılan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği(İKOD) üyeleri, tören sonrasında 100'ün üstünde klasik araçla, Boğaziçi Köprüsü'nden geçti. Türk bayraklarıyla "Her Yerde Cumhuriyet, Her Yerde Barış" konvoyu oluşturan klasik otomobillere, diğer sürücüler de kornalarını çalarak destek verdi.



Akşam saatlerinde de Kadıköy Suadiye, Beşiktaş, Maltepe, Kartal ve Şişli'de Cumhuriyet Yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi. Ayrıca Kartal'da Gökhan Özen, Şişli'de de Sertab Erener konser verdi.

2015 kişilik dev Türk bayrağı

İzmir'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 92'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 2015 gönüllü Smyrna Meydanı'nda saat 19.23'te zeybek oynadıktan sonra bir araya gelerek ay yıldızlı kırmızı beyaz dev Türk Bayrağı oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nın 92'nci yıldönümü kutlamalarında 2015 gönüllüyü Smyrna Meydanı'nda bir araya getirdi. Saatler 19.23'ü gösterdiği anda 2015 kişi aynı anda zeybek oynamaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren gösterinin ardından 2015 kişi bu sefer bir araya gelerek ay yıldızlı kırmızı beyaz dev Türk Bayrağı'nı oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü etkinliği izlemeye gelen binlerce kişinin gözlerinin dolmasına neden oldu. Kimi seyirciler ise göz yaşlarına hakim olamadı.