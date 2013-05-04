Cumhuriyet 89. yıldönümünü kutluyor

Cumhuriyet gazetesinin 89. Kuruluş Yıldönümü, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen törenlerle kutlanacak.

İstanbul’da Yunus Nadi 2013 Ödülleri sahiplerini bulurken, Ankara’da da Cumhuriyet gazetesi yazarları, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın son kitabı "Yargıtatör"ü okurları için imzalayacak.

Cumhuriyet’in 89. Kuruluş Yıldönümü ve Yunus Nadi 2013 Ödülleri, İstanbul’da 7 Mayıs Salı günü Şişli’deki “Yapı- Endüstri Merkezi, Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12-430 Fulya/İstanbul” adresinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nca düzenlenen “Cumhuriyet Şenliği” ise yarın Kuğulu Park’ta gerçekleşecek. Şenlikte Cumhuriyet yazarları, Cumhuriyet dostlarıyla buluşacak.

Gazete yazarları, Mustafa Balbay’ın son kitabı “Yargıtatör”ü okurları için imzalayacak. Şenlik, özgün müziğin sevilen gruplarından Yeni Türkü’nün Cumhuriyet için söyleyeceği şarkılarla sona erecek.

Gazetenin 89. kuruluş yılı nedeniyle Ankara Bürosu'nca düzenlenen “Cumhuriyet Şenliği”, saat 15.00’te Ersan Petekkaya’nın çalışmalarıyla başlayacak. Çankaya Belediyesi Eşli Danslar Topluluğu saat 15.30’da sahneye çıkacak. Çankaya Belediyesi HOYTUR ekibi de saat 16.00’da Cumhuriyet okurları için folklor gösterisi gerçekleştirecek. Aynı gün saatler 16.30’u gösterdiğinde ise Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, Cumhuriyet için şarkılar ve marşlar söyleyecek.

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, Ali Sirmen, Bekir Coşkun, Işık Kansu, Şükran Soner ve Ankara eki yazarları, okurlarıyla saat 16.00’da bir araya gelecek.

Cumhuriyet okurları ve gazete yazarları Balbay için kurulacak stantta, mesaj ve dileklerini Balbay’a iletme fırsatı yakalayacak. Şenlikte minik okurlar için de Tiyatro Pembe Kurbağa ve ekibi, saat 17.00’de sahneye çıkacak. Üç Anadolu müzik grubunun solistlerinden Ali Seçkiner Alıcı da şenliğimiz kapsamında başkentlilerle bir araya gelecek.



Yeni Türkü Ankara’da



Şenlikte özgün müziğin sevilen grubu Yeni Türkü de saat 17.30’dan itibaren şarkılarını Cumhuriyet için söyleyecek.