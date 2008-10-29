Cumhuriyet 85 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 85. yılı, tüm yurtta, yurtdışı temsilciliklerde ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlandı.Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ederek, saat 09.00'da mozoleye çelenk koydu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunduİstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.Gül, deftere şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 85. yıl dönümünü gururla yaşıyoruz. Bize emanet ettiğin Cumhuriyeti gösterdiğin istikamette daha dayücelteceğimize ve işaret ettiğin muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun.''Geçen yıl deftere yazdıklarını okuyan Gül, bu yıl yazdıklarını okumadı.Daha sonra, tören alanında bulunan sivil ve askeri personel ile öğrenciler, Büyük Önder Atatürk'ün mozolesi önünden saygı geçişi yaptı.Gül, daha sonra TBMM'de kutlamaları kabul etti. Anıtkabir'deki törenin ardından TBMM'ye gelen Gül'ü, burada, TBMM Başkanı Köksal Toptan askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Gül, tebrikleri kabul etmek üzere Tören Salonu'na geçti.Cumhurbaşkanı Gül'ün hemen ardından TBMM'ye gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, kutlamalar başlamadan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Başbuğ'un sohbetine daha sonra TBMM Başkanı Toptan da katıldı.Kabul töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saat 09.30'da başladı.Gül'e, TBMM Başkanı Toptan, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, AKP, MHP ve DTP'li bazı milletvekilleri tebriklerini iletti.Ancak Kara ve Jandarma genel komutanlarının gelmemesi dikkat çekti. Meclis'teki törene DSP'den de hiç katılım olmadı.Gül, tebriklerin ardından kısa bir süre dinlendikten sonra, aralarında ABD, İtalya, Irak, Hollanda, İngiltere, Rusya, Meksika, Şili, Küba, Vietnam, Filistin, Belçika, Azerbaycan büyükelçilerinin de bulunduğu yabancı misyon şeflerinin tebriklerini kabul etti.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP'li milletvekilleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gül'ü protesto ederek törene katılmadı. Ancak CHP Antalya Milletvekili Attila Emek, partisinin bu tavrını unutarak tören salonuna geldi. Bir süre salonda bekleyen Emek, hiçbir CHP'li vekilin olmadığını görünce, Gül'le tokalaşmadan salondan ayrıldı.Emek, yaptığı açıklamada, törene gitmediğini söyledi. "Tören salonunda görülmüşsünüz, gerçekten gitmediniz mi?" sorusu üzerine Emek, "İstanbul'dan misafirlerim vardı, Meclis'i gezdiriyordum. Tören salonunu da gösterip hemen ayrıldık" dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törenin ardından gazetecilere dönerek, "Halkımızın, milletimizin, Türkiye dışındaki Türklerin ve sizin bayramınızı kutluyorum" dedi. Gül, doğum gününü kutlayan gazetecilere de teşekkür etti.TBMM'deki kabul töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi tören alanında saat 11.15'te resmi geçit töreni düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanı Gül'ün birlikleri denetlemesi, halkın bayramını kutlaması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk Hava Kuvvetleri ''Türk Yıldızları'' da Ankara semalarında hava gösterisi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Çankaya Köşkü'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona TBMM Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Anayasa, Yargıtay ve Sayıştay başkanları, bakanlar, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, MHP, ÖDP, BBP, ANAP, SHP ve SP liderleri, AKP, MHP ve DTP'li bazı milletvekilleri katıldı. Resepsiyonda bu kez CHP'den İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ da hazır bulundu.Bin 170 kişinin davet edildiği resepsiyona, yurtdışında bulunduğu öğrenilen Kara Kuvvetleri Komutanı Koşaner katılmadı. Resepsiyona, CHP ve DSP liderleriyle milletvekilleri katılmadı. İçki ve yiyecek servisinin yapıldığı resepsiyon salonunda davetlilerin oturması için de yerler ayrıldı.