Cumhurbaşkanlığı'nın ‘kadına şiddet' mesajı altında tartışma çıktı: Erdoğan'ı emniyete şikâyet ettiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ‘caydırıcılık’ temasıyla hazırlanan video gösterime girdi.

Videoyla kişilerin, kadına yönelik şiddet uygulamaları halinde mutlak surette ceza alacaklarına ilişkin farkındalık oluşturulması ve ilgili yasanın bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor. Videoda şöyle deniliyor:

“Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi, alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.”

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabında paylaşılan videonun altındaki bazı yorumlarsa dikkati çekici.

Bazı kullanıcılar, asıl mağdurun erkekler olduğunu iddia ederken bazı kadın kullanıcılar da videonun ilişkilere nefret tohumu attığını iddia etti.

Erdoğan’ı emniyete şikayet eden paylaşımların da olduğu dikkat çeken mesajlar şöyle: