'Cumhurbaşkanlığını da müzakere etmeliyiz!'

T24 - Başbakan Erdoğan, başkanlık sisteminin ardından yeni bir polemiğe imza attı: “Bu toplum başkanlık sistemini de yarı başkanlık sistemini de tartışmalı, Cumhurbaşkanlığının yetkilerini de müzakere etmeli...”





Türkiye günlerdir başkanlık sistemini tartışıyor. Başbakan Erdoğan’ın ortaya attığı bu sistem muhalefetiyle, iktidarıyla, hukukçusuyla, siyaset bilimcisiyle A’dan Z’ye mercek altına alındı. Henüz tartışma en ateşli yerindeyken Başbakan Köşk’ü de gündeme getirdi. Dün Asi Nehri üzerinde yapılacak Dostluk Barajı’nın temelini atmak için Hatay’a gitmeden önce Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan, böylece yeni bir polemiğin de temellerini atmış oldu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Basın toplantısında bir gazetecinin “Burhan Kuzu’nun önümüzdeki seçimlerden sonra başkanlık sisteminin gündeme geleceği yönünde bir açıklaması oldu. Bu konuda, ’milletvekillerinin desteği olsa da referanduma götürülmeli’ diye açıklamasına devam etti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Başbakan’ın verdiği yanıt şöyle oldu.





‘Kimse gocunmasın’



“Bu konuyla ilgili her şeyi söyledik. Sizler de bunu tartışıyorsunuz. Ben sadece şu anda hep izliyorum. Dostlarla dinliyorum. Şu anda benim gündemimi belirleyici bir madde değil. Ben bunu zamanında söyledim. Sordukları için cevap verdim, veriyorum. Bu toplum başkanlık sistemini de yarı başkanlık sistemini de tartışmalı, Cumhurbaşkanlığının yetkilerini de müzakere etmeli. Bundan kimsenin de gocunmaması lazım. Mesela Anamuhalefet Partisi lideri diyor ki, ’Sayın Başbakan’da olan yetkiler, Başkan Obama’da yok’ diyor. Olaya buradan yaklaşırsak bir siyasi acemilik var gibi geliyor bana. Başkan olduğu zaman çok büyük yetkiler alacak diye bir taraftan ’Sayın Başbakan’da olan yetkiler, Obama’da yok’ dediklerine göre, tamam işte ne güzel Başbakan işte yetkilerinden vazgeçiyor. Bu yetkileri azaltıyor. Daha güzel işte. Anlamak mümkün değil. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar.”





Dostluk Barajı’nın temelini attılar



Başbakan Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Itri, Hatay’daki Asi Nehri üzerine yapılacak Dostluk Barajı’nın temelini birlikte attı. Tören için Başbakan Erdoğan “OBA” helikopteriyle Hatay’a, Naci Itri ise kendi ülkesinin sınırlarına indi. Asi nehri üzerindeki küçük köprüde buluşan iki başbakan burada basına poz verdiler. Erdoğan, törenin ardından Suriye’ye geçip Devlet başkanı Esad’la bir araya geldi.