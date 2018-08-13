Cumhurbaşkanlığı'ndan 'mevduat hesaplarına el konulacak' iddiasına ilişkin açıklama

Bankalardaki mevduat hesaplarına el konacağı iddiasına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ardından bir yalanlama da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada, "Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama yapılmadı. Piyasaları tedirgin etme çabaları kabul edilemez. Türkiye ekonomik bir savaş vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayicilere yönelik olarak yaptığı "Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" açıklamasının ardından bankalardaki mevduatlara el konulacağı" iddia edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bankalardaki mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” diye konuştu.