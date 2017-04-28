Cumhurbaşkanlığı'ndan Makedonya açıklaması: Endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Makedonya'da meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Makedonya'da uzun zamandır süren siyasi krizin, dün Meclis binasında yaşanan olaylarla tırmanışa geçmesinden derin endişe duyuyoruz" denildi.



Makedonya'daki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı.



"Ülkede yaşanan görüş ayrılıklarının, taraflar arasında diyalog, uzlaşma ve hoşgörü ile en kısa sürede çözülmesini ümit ediyoruz" denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'ın bir süre önce telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Görüşmede, ülkemizin yapıcı tutumunu ve temennilerini dile getirmişti. Balkanlarda huzurun ve kalıcı barışın tesisi konusunda kilit öneme sahip bir ülke olan Makedonya'nın, içinden geçtiği bu zor dönemi, tarafların sağduyusuyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz. Ülkede, yeni hükümet kurma çalışmalarının demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi, tüm grupların yararına olacaktır. Türkiye olarak, kadim tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Makedonya'yı, huzurlu ve müreffeh geleceği yolunda attığı tüm adımlarda desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

