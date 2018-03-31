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Cumhurbaşkanlığı'ndan İsral açıklaması: Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz

ANKARA (DHA) Filistinliler'e yönelik İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı

31 Mart 2018 00:49

ANKARA (DHA) Filistinliler\'e yönelik İsrail saldırısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından sert şekilde kınandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin\'de yaşanan gelişmelere dair yazılı bir açıklama ile Cumhurbaşkanlığı\'nın bu konudaki tepkisini ortaya koydu. Açıklamada \"Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir\" denildi.

Yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

\"Gazze\'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir. Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.
 

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