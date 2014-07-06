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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Gül'e yeni Köşk' açıklama

Cumhurbaşkanı Gül'ün Beykoz'da bir villa satın aldığına dair Hürriyet'in bugünkü manşetinde yer alan habere ilişkin yazılı açıklama geldi

06 Temmuz 2014 19:33

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Abdullah Gül'ün görev süresi bittikten sonra ikamet edeceği yeni evle ilgili Hürriyet gazetesinde yer alan habere ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, haberde geçen villanın Gül tarafından değil, damadı Mehmet Sarımermer tarafından satın alındığı belirtildi. Ancak Gül'ün İstanbul'a taşınması halinde o villada ikamet edebileceği söylendi.

Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında (6 Temmuz 2014) "Gül'e Yeni Köşk" başlığıyla manşetten duyurulan haberde, "Gül, Kanlıca sırtlarında Hıdiv Kasrı’nın üst kısmında yer alan lüks bir siteden villa satın aldı ve Boğaziçi İmar’dan gerekli yasal izinleri aldıktan sonra tadilata başladı. Gül çiftinin sır gibi saklanan ve inşaatı tamamlandıktan sonra taşınacağı, 5 dönümlük arazi içindeki villayı ilk kez görüntülendi" ifadelerine yer verilmişti 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bir gazetede yer alan, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da bir villa aldığına dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen villa, Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, işadamı damadı Mehmet Sarımermer’e aittir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul’a taşınması halinde sözkonusu villada ikamet etmesi seçenekler arasındadır.

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