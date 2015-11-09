Cumhurbaşkanlığı: G20 zirvesinde ana gündem Suriye olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'da gerçekleşecek olan G20 zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "G20 ülkeleri önümüzdeki 5 yıl içinde 2 trilyon ABD doları değerinde katkı sunacak" diyen Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerle ikili görüşmeler yapacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde G20 ile ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin bir yıllık dönem başkanlığı süresince 70'in üzerinde toplantı yapıldı.

G-20'de 3 başlık öne çıktı, bu başlıklar altında tartışmalar yapılacak; Kapsayıcılık, uygulamalar, yatırım başlıkları ele alınacak. Türkiye'nin dönem başkanlığında kadınlara yönelik açılım grubu kuruldu. Küresel KOBİ forumu Türkiye'nin dönem başkanlığında kuruldu.Türkiye'nin en az gelişmiş ülkeleri kalkınma planları içine almaya çalışa bir dönem başkanlığı sürdürdü.

"G20 ülkeleri 2 trilyon dolar katkı sunacak"

G20 üyeleri önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ekonomiyi yüzde 2,1 büyütecek taahhütlerde bulunmuşlardır. G20 ülkeleri önümüzdeki 5 yıl içinde 2 trilyon ABD doları değerinde katkı sunacak. Zirvede bunun detayları etraflı bir şekilde ele alınacak. G20 dönem başkanlığımızın diğer önemli başlığı açılım grubu için yapılan çalışmalardır. BM İklim Değişikliği Konferansı'na sayın Cumhurbaşkanımız da katılacaktır.

"Erdoğan liderlerle görüşecek"

Liderlerin 15 Kasım akşamı yapacakları çalışma yemeğinde mülteci sorunu ele alınacak. Liderler 14 Kasım'da Antalya'ya gelmeye başlayacak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

En üst düzeyde güvenlik tedbirler alınmış bulunuyor, herhangi bir zaafiyeti öngörmüyoruz. Cumhurbaşkanımız da güvenlik tedbirlerini inceleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Kasım akşamı gelen liderlere akşam yemeği verecek.