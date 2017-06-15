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Cumhurbaşkanlığı’ndan Enis Berberoğlu açıklaması

“Süreci takip ediyoruz”

15 Haziran 2017 03:58

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, “Süreci takip ediyoruz” dedi.

Kitabının imza programında okurları ile buluşan Kalın, gazetecilerin Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin sorularına cevap verdi. 

Kalın, “Yargı süreci, onunla ilgili bir açıklama, yorum yapmamız doğru olmaz. Bir görelim. Süreci takip ediyoruz. İddianame, suçlamalar vesaire, ben detaylarına hakim değilim, çünkü bugün gelişen bir hadise, onunla ilgili bir spekülasyonda bulunmam doğru olmaz. Yargı süreci. Konu ile ilgili hukuki süreç işler, bir görelim nasıl ilerleyeceğini” ifadelerini kullandı.

Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Adalet Yürüyüşü' çağrısı yapmasına ilişkin soruya, “CHP’nin kendi kararıdır” ifadeleriyle cevap verdi.

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