Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP'li Tezcan'ın "Diktatör" sözlerine: Ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın " Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür" sözlerine yönelik olarak, "Ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır" ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın, Rusya'nın Suriye'deki kürt grupları Astana'ya davet etmesine yönelik de " Bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız ilettiler. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. Bundan sonra da bu tür girişimleri hoş karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AKP'deki görevinden istifa eden Ahmet Edip Uğur'un tehdit edildiğine yönelik söylemiyle ilgili de, "Böyle bir şeyin olması kabul edilemez. Böyle bir şey var ise belediye başkanımız hangi merciye başvurması gerektiğini bilir ve başvurması gerekir. Genel merkezimiz bunun üzerine gerekli çalışmaları yapmak üzere" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Kalın'ın açıklamaları şöyle:



''Dün gece meydana gelen New York'taki terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu tür saldırılar meydana geldiğinde yalnız kurt değerlendirmeleri yapılırken kişinin adı Müslüman ise İslam terörizmi radikal terörizm ifadesinin kullanılmasını çok büyük yanlış olarak görüyoruz. Terörün dini dili ırkı coğrafyası olmaz.



Enflasyon konusunda rakamların daha da düşürülmesi için yoğun bir çalışma sürüyor. Enflasyon verilerinin 2018'in ilk yarısından itibaren ciddi düşüşe geçeceğini ifade edebiliriz.

"Ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır"





Biz hukuki yolları harekete geçirdik suç duyurusunda bulunduk. Bu tür ifadeler ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Milletin iradesine saygısızlıktır. Yüzde 52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanına siz diktatör faşist diyemezsiniz. Devletin başı olarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her tür saldırıyı püskürtmek için mücadele eden lidere bu tür yakıştırmalar yapamazsınız. Bu tür söylemler üzerinden Türkiye'de başka karışıklıkları ortaya çıkartmaya dönük adımlar olduğunu biliyoruz. Bu tür seviyesiz hakikatle ilgisi olmayan ifadelerden muhalefetin de kaçınmasıdır.'

"PYD'nin daveti kabul edilemez"

Bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız ilettiler. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. O sorun yerinde büyük oranda çözüldü. Bundan sonra da bu tür girişimleri hoş karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.

"Böyle bir şeyin olması mümkün değil"

Böyle bir şeyin olması kabul edilemez ve mümkün de değildir. Böyle bir şey var ise belediye başkanımız hangi merciye başvurması gerektiğini bilir ve başvurması gerekir. Genel merkezimiz bunun üzerine gerekli çalışmaları yapmak üzere"