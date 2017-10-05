Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bütçe' açıklaması: İtibarda tasarruf olmaz

Cumhurbaşkanlığı'ndan külliyenin temizlik harcamalarının yıllık 2 milyon lirayı bulduğuyla ilgili çıkan haberlerin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye'nin vitrini Cumhurbaşkanlığı'nın itibarında tasarruf olmayacağı" denildi.

Önceki dönemlere kıyasla yaşanan artışın, sürdürülen yoğun yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar nedeniyle olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"3 Ekim 2017 tarihli gazetelerde yayımlanan bazı haberlerde Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamalarının çok yüksek olduğu şeklinde bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunun kasten yanıltılmaya çalışıldığı müşahede edilmiştir. Bu tür iddiaları dile getirenlerin, tıpkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ilk faaliyete geçtiği dönemde karalama girişimlerinde bulunmuş olanlar misali, hesap yapmayı bilmedikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu algı operasyonları, ciddiye alınmaya değer olmamakla birlikte, aşağıdaki hususların kamuoyu tarafından hatırlanmasında yarar görülmektedir.

2016 yılında Külliye'de 265 program

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, görevi devraldığından bu yana, devlet ile milleti kucaklaştırma, Türkiye'yi dünyada söz sahibi ve güçlü ülke yapma ideali çerçevesinde tüm gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim, yurt içi ve yurt dışı programlarında, önceki dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde bir artış yaşanması da bunun göstergesidir. Sadece geçtiğimiz 2016 yılında, 20 ülkeye toplam 22 dış ziyaret gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız, hemen hemen her hafta da bir ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2016 yılında 265 program ve törene katılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yine 2016 yılında, toplantı ve tören vesilesi ile 9.106 vatandaşımız, 7468 muhtar, 52'si hükümet ve devlet başkanı olmak üzere 1.321 yabancı konuk, yurt içi resmî kabuller çerçevesinde ise 21.273 kişi ağırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin 'itibarda tasarruf olmaz' anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye'nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede, hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir.

"Maaşlar 'devlet memurlarına yapılan zam oranları'na göre artırılmaktadır"

Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesilesiyle dile getirdiği gibi 'Milletin Evi' olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, vatandaşlarımıza 24 saat hizmet verecek ve 5 milyon cilt kitaptan oluşacak Türkiye'nin en büyük kütüphanesi ile toplantı ve sergi salonlarının yapımı halen devam etmektedir. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önemli bir parçası olan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin de devam eden işleri nedeniyle yatırım bütçemiz önceki yıllara göre artış göstermektedir. Yatırım bütçemiz dışındaki diğer tüm kalemlerdeki harcamalarda ise önceki yıllarla kıyaslandığında rutinin dışında herhangi bir artış olmadığı görülecektir. Söz konusu haberlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşı ve artış oranları abartılı şekilde yüksek gösterilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlarının maaşları uzun yıllar boyunca 'devlet memurlarına yapılan zam oranları'na göre artırılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde de maaş artışları yine devlet memurlarına yapılan zam oranlarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, hiçbir Cumhurbaşkanlığı çalışanı, yurt dışı gezilerde harcırah/yolluk türü ilave ödeme almamaktadır.

"Asılsız iddialar"

Hal böyleyken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapım aşamasından beri, bazı yayın organları savurganlık var gibi asılsız iddialarla milletimizi yanıltma gayreti içindedirler. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tüm yatırım ve hizmetlerin Türkiye'nin itibarına ve Cumhurbaşkanlığı makamının mehabetine uygun şekilde, aynı zamanda harcanan her kuruşta 80 milyonun hakkı olduğunun bilinciyle yürütüldüğü konusunda müsterih olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."