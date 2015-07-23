Cumhurbaşkanlığı'ndan Bilal ve Sümeyye Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Sümeyye Erdoğan'ın DAEŞ ile ilişkili göstermeye çalışan iddialara yönelik, "Türkiye’ye karşı yürütülen karalama kampanyasının bir parçası olup tümüyle yalandır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Türkiye ile terör örgütü DAEŞ arasında ilişki bulunduğu izlenimi uyandırarak, ülkemizin imajını zedelemeyi amaçlayan algı operasyonlarına her gün bir yenisi eklenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, oğlu Bilal Erdoğan'ı ve kızı Sümeyye Erdoğan'ı, DAEŞ ile ilişkili göstermeye çalışan ve son günlerde ahlaksızca piyasaya sürülen mesnetsiz iddialar da, Türkiye’ye karşı yürütülen karalama kampanyasının bir parçası olup tümüyle yalandır.

Esed rejimi ve işbirlikçilerinin destekçisi olan bir takım yabancı internet sitelerinde uydurulan bu çirkin iftiralar, Türkiye aleyhtarlığıyla dikkati çeken bazı mecralar tarafından da alıntılanmakta, Türkiye'de ise tezviratı adeta meslek edinen kimi internet siteleri tarafından haber kisvesi altında dolaşıma sokulmaya çalışılmaktadır.

Bu tür iftira ve yalanlara aracılık etmek, gazetecilik etiğiyle bağdaştırılamayacağı gibi kişilik haklarına da aleni bir saldırı niteliği taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın da canına kast eden terör örgütü DAEŞ’e karşı Türkiye’nin öteden beri kararlı biçimde mücadele vermekte olduğu gerçeği, hiçbir surette örtbas edilemez.

İftiralara ilişkin tüm hukuki haklarını mahfuz tutan Sayın Cumhurbaşkanımız, medya organlarını, Türkiye'yi hedef alan algı operasyonlarına alet olmama hususunda gerekli duyarlılığı göstermeye davet etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.