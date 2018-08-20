Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırı için açıklama yaptı. Kalın "ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde plakası belirlenemeyen bir araç tarafından ABD Büyükelçiliği binasına ateş açıldı. Güvenlik kulübesine gerçekleştirilen saldırıda kurşunlardan biri cama isabet etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD’nin Büyükelçiğine yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti.

Yaralanma olmadı

Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği'nden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır.

Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."