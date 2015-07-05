Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 kişi Türkiye'yi il il gezecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özel ekip oluşturulması talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Birimi'nden 12 kişilik heyet il il gezecek, vatandaşlarla görüşüp taleplerini alacak. Bu heyet, raporlar hazırlayacak ve düzenli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Akşam gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından uygulanmaya başlayacak projeye göre, 12 kişiden oluşacak bir heyet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlarla doğrudan iletişime geçecek. Her türlü şikâyet, görüş ve öneriler dinlenerek not edilecek. Sürekli devam edecek yurt gezileri kapsamında oluşturulacak raporlar, Erdoğan'a sunulacak.