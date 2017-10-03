Cumhurbaşkanlığı'nca Selimiye Camii'nde aşure dağıtıldı

EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Mimar Sinan\'ın \'ustalık eserim\' dediği Selimiye Camii\'nde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul katıldığı programla halka aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı\'nca 13 il ve 14 camide düzenlenen aşure dağıtımı, Edirne\'de Selimiye Camii\'nde de yapıldı. Edirne\'de sabaha kadar 5 kazanda hazırlanan aşureler için öğle namazı ardından cami avlusuna stantlar kuruldu. Dağıtım programına Edirne Valisi Günay Özdemir\'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul da katıldı. Öğle namazının ardından camide bulunan halka ücretsiz olarak 100\'er gramlık paketlere konulan aşureler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm\'ün dualarının ardından halka dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdiğini ifade ederek Vali Özdemir ile birlikte kazandan doldurduğu aşureleri dağıttı.

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