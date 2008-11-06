Cumhurbaşkanlığı'na kuşkulu hediyeler!

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 25’lik artışla 69 milyon 300 bin YTL’ye çıkarılmasını Meclis’te savunurken, önceki dönemlerle ilgili ilginç iddialarda bulundu.



İsen, geçmiş dönemdeki cumhurbaşkanlarının hediyeleri hakkında bilgi verirken, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e getirdiği hediyeleri, "Bunun takdiri Sayın Cumhurbaşkanı’na aittir" diyerek açıklamadı. İsen, Kenan Evren ve Turgut Özal döneminde cumhurbaşkanlığa verilen hediyelerin kaydının olmadığını isim vermeden ortaya koydu. Böylelikle her iki dönemle ilgili kuşku yarattı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onaylandığı Plan-Bütçe Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında muhalefet, gider kalemlerindeki artışı sorguladı. Bakım-onarım giderlerinin dökümünü yapan İsen, şu bilgileri verdi:



Musluklardan sarı su



"Pembe Köşk’ün ortasındaki avluda Güneydoğu’daki tarihi konaklarda olduğu gibi bir süs havuzu bulunuyor. Bu süs havuzu, yüzme havuzuna dönüştürülmüş. Köşk’ün üstü de kapatılınca neme maruz kalmış ve çok kötü halde. İddiaların aksine daha oraya çivi bile çakılmadı. Atatürk’ün bulunduğu bütün mekanlar koruma altında olması gerekirken, bize kadar kimse tescil ettirmemiş. Yüzme havuzu inşaatı 2000-2001 başında (Sezer dönemi) başlamış ve o çerçevede devam etmiştir. Eski binalar biraz yaşlı insanlar gibidir. Bir tarafını iyileştirirsiniz diğer tarafından başka şey çıkar. Camlı Köşk’te konukları misafir edemiyoruz. Musluğu açıyorsunuz sapsarı su akıyor. Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı makamı için 4 milyon YTL, Tarabya Köşkü için 3 milyon YTL, 370 lojman için 3.5 milyon YTL, GAP uçağı için 5 milyon YTL harcandı.



Hediye kalmamış



Yabancı devlet adamlarının getirdiği hediyeler önceden Dışişleri protokolü aracılığıyla karşılıklı teyit edilir ve bir envantere kaydedilir. Bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de belli miktarın üstündeki hediyeler kabul edilmediğinden ilgili ülkelere göre farklılık gösterir. Atatürk’e verilen hediyelerin terekesi var. Celal Bayar, İsmet İnönü’ye verilen hediyeler ailelerin kontrolünde özel müzelerde sergilenmektedir. Sezer’e ait birtakım eşya Köşk’tedir. Bunun dışında Cumhurbaşkanı hediyelerine dair elimizde herhangi bir hediye bulunmamaktadır."

