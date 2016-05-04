Cumhurbaşkanlığı'na kalp krizine müdahale için elektroşok cihazları

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kalp krizi vakalarında acil müdahale imkânı sağlayan otomatik defibrilatör cihazı alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, defibrilatör elektroşok cihazı olarak tanımlanıyor. Cihaz, acil durumlarda kalpatışlarını ölçerek acil durumlarda gerekirse kalp masajı yaparak hastayı hayata döndürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ana bina başta olmak üzere çeşitli bölümlerine defibrilatör cihazı yerleştirildi.

Cihazlar, akıllı bina olarak tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çeşitli programların, muhtarlar buluşmasının ve basın toplantılarının yapıldığı salonların olduğu kata konuldu.