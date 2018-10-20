Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan 2018 bütçesinin yüzde 74'ü bitti

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 yılında kendisine ayrılan bütçenin yüzde 74’ünü 8 ayda harcadığı ortaya çıktı. Saray'ın kasasında 4 ay için 213 milyon TL para kaldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’e sunduğu bütçeönerisinin dün yayımlanan cetvelleri; dışsal şoklara karşı mali disiplinin nasıl korunduğu gözler önüne serdi. Cetvellere göre, Cumhurbaşkanlığı’na 2018 yılı bütçesinden 845 milyon 365 bin TL para ayrıldı. Ancak Saray bu paranın 632 milyon 363 bin 91 TL’sini 2018 yılının 8 ayında bitirdi. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz ağustos ayında dalgalanan döviz kurunun ardından daha da derinleşti.

Cumhurbaşkanlığı, 2017 yılında da bütçesini disiplinli harcayamamıştı. 648 milyon 488 bin TL ile yıla başalyan Saray, bütçesini yaklaşık 10 milyon TL aşarak yılı 658 milyon 240 bin 290 TL’lik bilanço ile kapatmıştı.