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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı'na 1.6 milyon liraya 2 zırhlı araç alındı

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı üçgeninde yürütülen diplomasi trafiği, zırhlı makam aracı talebini de arttırdı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı üçgeninde yürütülen diplomasi trafiği, zırhlı makam aracı talebini de arttırdı. Geçen yıl 2 zırhlı makam aracı alan Cumhurbaşkanlığı, geçtiğimiz günlerde 2 adet daha aldı. Çankaya Köşkü'nün zırhlı araç sayısı 7'ye çıktı. Filoya önümüzdeki yıl yenileri eklenecek



Cumhurbaşkanı Gül, yabancı devlet adamlarının Türkiye ziyareti sırasında sıkıntı yaşanmaması için harekete geçti. Köşk'te 3. yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve gelmesinin ardından yapılan ilk plan bütçe toplantısında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, bütçenin en önemli kalemlerinden birinin taşıt alımı olduğunu açıklamıştı. Sadece yurtdışı ziyaretleriyle değil konuk devlet adamları trafiği açısından da oldukça yoğun bir dönem geçiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'mütekabiliyet' esasını makam aracında da uyguladı. Yabancı liderlerin ziyaretlerinde zaman zaman zırhlı makam aracı sıkıntısı yaşayan devletin zirvesi, bütçesinin önemli bir kısmını taşıt alımlarına ayırdı.

　

Yedekli zırhlılar

Geçtiğimiz yıl 2 zırhlı makam aracı alan Köşk, bu yıl da 1.6 milyon TL civarında tutarla 2 adet daha zırhlı makam aracı satın aldı. Vergiden muaf olan araçların masrafı Köşk bütçesinden ödenirken, 1 makam aracı da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla alındı. Tamamı, yabancı devlet adamlarına Türkiye ziyaretlerinde Ankara, İstanbul veya farklı illere gitmeleri durumunda tahsis edilmek üzere alınan zırhlı araçlar, Mercedes'in makam aracı formatında ürettiği son seriden.

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