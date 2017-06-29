Cumhurbaşkanlığı'dan Almanya'ya: Türkiye'ye ders vermeye kalkanlar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın G20 ziyareti kapsamında yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Almanya'nın Hamburg şehrine gerçekleştirecekleri ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçiler tarafından yapılan provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez” dedi.

Kalın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye’ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları Avrupa’da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir.

"Demokrasiye inandıklarını iddia eden bu kişilerin Türk demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenleri desteklemek yerine devletimizin ve milletimizin yanında olması beklenir. Avrupa ile ilişkilerimizde tüm olumsuzluklara rağmen yapıcı bir tavır izleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerini kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz."

Ne olmuştu?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın G-20 zirvesi kapsamında Almanya ziyaretinde konuşma yapmak için resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Gabriel “Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık. Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” demişti.

Berlin, Erdoğan'a 'yasak' getirmeye hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi çerçevesinde Almanya'ya gelecek olan Erdoğan'ın Türkiye kökenlilere hitap edecek etkinlik düzenlemesini "Siyasi atmosfere uymuyor" şeklinde nitelendirdi.

Böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirten Gabriel, "Almanya'da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğumuzu Türkiye'ye iletiyoruz" dedi. Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlenmesinin engellenebilmesi için yasal zemin bulunduğuna da işaret eden Gabriel, "anayasa hukuku çerçevesinde Almanya'da bu konuda içtihat olduğunu" söyledi.

Der Spiegel'in internet portalına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert de hükümetin Erdoğan'ın Almanya'da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakmadığını vurgulayarak "Bakan Gabriel'in yaptığı açıklamayı Başbakan da onayladı. Alman hükümetinin tutumu bu şekildedir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi kararı hükümete bıraktı

Alman Anayasa Mahkemesi de geçen mart ayında yabancı hükümet üyeleri ya da devlet başkanlarının Almanya'daki etkinlikleriyle ilgili önemli bir karar vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat 2017 tarihinde Oberhausen'da yaptığı etkinlikle ilgili olarak kendisine yapılan itiraz başvurusunu değerlendiren mahkeme, konunun dışişleriyle ilgili olması nedeniyle Alman hükümetinin sorumluluk alanına girdiği ve bu tarz bir kararda hükümetin onayına gerek olduğunu vurgulamıştı.

Mahkeme Almanya'ya giriş ve seçim etkinliği yapmanın yabancı siyasetçiler açısından hak kapsamında olmadığını, hükümetin iznine bağlı olduğunu kabul etmiş oldu.

Alman İkamet Kanunu da yabancı bir politikacının Almanya'da siyasi etkinlik düzenlemesinin "Almanlar ve yabancıların ya da farklı yabancı grupların barışcıl ortak yaşamına zarar verme ihtimali" halinde yasaklanabileceğini öngörüyor.

Schulz'un açıklaması

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Bild gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı: Kesinlikle doğru

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk göçmenlere hitaben konuşma yapmasına izin verilmemesini "kesinlikle doğru” olarak nitelendirdi.

Bild gazetesinin cuma günü yayımlanacak nüshası için açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan de Maiziere, Almanya'da "başlamakta olan seçim mücadelesi öncesinde dışarıdan etki etme çabalarının kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bakan de Maiziere açıklamasında aynı zamanda "Türkiye bizim için önemli bir ortaktık ve öyle de kalacak” ifadesini kullandı.

Ancak Türkiye ile ilişkilerin son dönemde "çok kolay” olmadığını belirten de Maiziére, buna neden olarak "Türkiye'deki iç politikaya ilişkin çok sayıda kararı” gösterdi.

Bu durumun düzeltilmesi çağrısında bulunan Bakan de Maiziere, "Türk cumhurbaşkanının, sempatizanlarına yönelik Almanya'da katılacağı etkinliklerin buna muhtemelen katkı sağlamayacağını” dile getirdi.