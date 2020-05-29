Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek: Vekil transferini yapan ilk kişi Demirel’dir; bunu kanunla engellemek imkânsız

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Türkiye siyasi tarihinde bilinen ilk vekil transferini 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yaptığını hatırlattı. Çiçek, AKP ve MHP'nin vekil transferine ilişkin çalışma başlatmasına "Doğru bulduğum için söylemiyorum, sadece kanunla engellenmesinin imkansızlığını anlatıyorum…” yorumunu yaptı.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, Çiçek ile vekil transferi üzerine yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Sarıkaya, "Yakın siyasi tarihe tanıklık etmiş en önemli hafızalarından eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 'Yanlış bilip yazıyorlar' demese, bilgi dağarcığımda yeri yoktu. Ne zaman vekil transferi konusu açılsa, hükûmet kurmasına destek için CHP lideri Ecevit ile Güneş Motel’de buluşan 11 Adalet Partisi milletvekili akla gelir, tartışma da onun üzerinden yürürdü. Akil hukukçu, yakın tarihin en önemli hafızalarından Çiçek, sohbetimizde bu duruma dikkat çekti ve 'Onbirler olayından bir yıl öncedir ilk vekil transferi. Yapan da merhum Demirel’dir' diye söze girdi. 'Hatta bir diğer partiye grup kurdurmak için vekil transfer edilmesindeki ilk hadisedir' deyip, beni 6 Ocak 1976’ya götürdü… Sözünü ettiği, İkinci Milliyetçi Cephe (MC) hükümetinin ittifak bileşenlerinden Cumhuriyetçi Güven Partisi’nden bir milletvekilinin ayrılmasıyla TBMM’de grup özelliğini kaybetmesi sonrası yaşanan gelişmeler." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Çiçek, o tarihte bir siyasi partinin TBMM’de grup kurabilmesi için 10 milletvekiline ihtiyacı olduğunu anımsattı ve sözlerini sürdürdü:

“II. MC hükümetinin bileşeni Güven Partisi’nin 10 milletvekili vardı biri istifa edince grup kurma hakkını kaybetti. Bu hükümetin komisyonlardaki sayısal üstünlüğünün de yitirilmesi anlamına geliyordu. Bunun üzerine AP Genel Başkanı Demirel, partisinin Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür’den rica etti, AP’den istifa ettirip, Güven Partisi’ne katılmasını sağladı ve tekrar grup kurma hakkını kazandı…”

Cemil Çiçek, “transfer veya kiralık vekil” adı verilen uygulamanın sadece bugün değil, yarım asır kadar öncesinde de uygulandığını belirtti. “Siz ne kadar kanun çıkarıp engellemeye çalışırsanız çalışın, önüne geçemezsiniz” deyip devam etti: “Milletvekili istifası kendi özgür iradesiyle olur. Anasaya’ya madde konuldu önüne geçmek için geçilebildi mi? Dönüp dolaşıp bir başka yolunu buldu ve yine o partiye geçti. Bunu doğru bulduğum için söylemiyorum, sadece kanunla engellenmesinin imkansızlığını anlatıyorum…”

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