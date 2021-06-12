Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek: Ülkedeki siyasi etik kurallarının bir düzenlemeye ihtiyacı var

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bazı milletvekillerine 'çanta çanta' para verdiği iddiasına ilişkin olarak daha önce, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, “Bunları suç örgütü lideri olarak tanıtılan biri söylüyor. Ülkedeki siyasi etik kurallarının bir düzenlemeye ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘siyasi etik yasası' çıkarılmasıyla ilgili talebi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çiçek, siyasi etikle ilgili 2011 yılında kendisinin TBMM Başkanlığı yaptığı dönemde tüm partilerin katılımıyla önemli bir hazırlık yapıldığını hatırlattı. Çiçek, hem Bahçeli'nin talebi hem de suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen siyasetin finansmanı konularında şu tespiti yaptı:

“Üzerinde mutabık kalınan bir metin var, hemen çıkarılabilir”

“Siyasi etik konusu madem ki tekrar gündeme geliyor, üzerinde mutabık kalınan bir metin var. Bu hemen çıkarılabilir. Biz yaptığımız faaliyetleri ‘suçtur' veya ‘değildir' diye değerlendiriyoruz. Bu doğrudur. Yaptığımız iş kanunen suç değilse, serbest demektir. Ancak yaptığımız işin etik kuralları var. Yani, son günlerde konuşulan ‘araçlara çantalar dolusu para' konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

“Etik kurallar, o mesleği icra ederken uymanız gereken kurallardır”

Eski bir milletvekiline para verildi, verilmediği konuşuluyor. Kanunen suç mudur değil midir; bu ayrı konu. Ancak etik olarak doğru mudur? Biz bu konuyu ilk defa tartışmıyoruz. Hakan Şükür, Meclis'e girdiğinde TRT'de spor yorumculuğu yapıyor, önemli miktarda da para alıyordu. Bu tartışma konusu oldu. Bana sorduklarında, ‘Milletvekilliğiyle kanunen uyuşuyor olsa bile etik açısından doğru değildir' dedim. Etik kurallar, o mesleği icra ederken uymanız gereken kurallardır. Siyasetin finansmanı ise ayrı. Partilerin finansmanı ile adayların giderlerinin finansmanı batı ülkelerinde çok net ve açıktır. Bağış kabul edebilir. Ama kimin ne bağış yaptığı bellidir. Ayıp olan, yanlış olan bir şey yoktur. Bazı ülkelerde sınırı var, bazı ülkelerde ise yok. Bizde cumhurbaşkanlığı seçiminde bağış kabul ediliyor. Onun dışındaki siyasetçinin finansmanı ise boşluktadır.”

“Yargıcın uluslararası etik kuralları vardır”

Cemil Çiçek, “Siyasetçinin muhitinin geniş, halka teması olması gerekir. Ama yargı mesleğinde o muhit genişletmesi hakimin, savcının lehine olan bir durum değildir. Olmaz. Nerden kaynaklanıyor bu? O mesleğin etik kurallarından kaynaklanıyor. Askerde de vardır. Her lokantada yemek yiyemezsin, kahveye giremezsin. Yargıcın uluslararası etik kuralları vardır. Bu kurallar Avrupa'da da ABD'de geçerlidir” dedi.

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