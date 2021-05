Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Boynukalın'a: Ayasofya'da görev yapanların söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın tweetlerine ilişkin olarak, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir." yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Çiçek, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin… Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor. Birleştiriciliği sağlamada sıkıntı çıkaracak beyan ve tartışmalardan kaçınması doğru olur. Herkes, her istediğini, her yerde söylemek durumunda değil. Herkes özgürlük üzerinde duruyor da (kimse) sorumluluk üzerinde durmuyor. Geleneğimizde sorumlulukla bağlantılı özgürlükler söz konusudur.” değerlendirmesini yaptı.

Boynukalın, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına destek vermiş, kadın cinayetlerine ilişkin olarak, "Sürekli ‘kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır." tweetini paylamıştı.