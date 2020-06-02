Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek: Erken seçim konuşulunca bürokrasinin hızı düşer, yatırımcı frene basar

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, "Erken seçim konusunun uzun süre gündemde tutulması ülke yararına değil" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek, "Erken seçim konuşulunca bürokrasinin hızı düşer. Yatırımcı frene basar. 'Dur bakalım neler olacak' diye bekler. İktidar istemedikçe erken seçim olmaz... Bugün iktidar böyle bir şey istemediğine göre konuşulanlar boş laf. Konu erken seçim olunca dokuz defa düşünüp bir defa konuşmak lazım. Ama bizde bir defa düşünüp dokuz defa konuşan o kadar çok ki." ifadesini kullandı.

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