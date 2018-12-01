Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan: Karayolu, ulaşım modeli olarak verimsiz

Cumhurbaşkanlığı’ndan karayolları yapımı ile ilgili bir açıklama geldi. 2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda “arz fazlası oluştu” tespiti yapılan karayolu ağının, ulaşım modeli olarak da verimsiz olduğu ifade edildi.

BirGün'de yer alan habere göre hükümet, yıllardır yönetim becerisinin kanıtı olarak gösterdiği karayolları ile ilgili olarak “İhtiyaçtan fazla yaptık” itirafında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, yaşanan iş cinayetleri ve yandaş müteahhitlere rant aktarma iddialarına konu olan karayolları ile ilgili saptamalara da yer verildi. Programın, yolcu ve araç kaynaklı Hazine garantileri ile geçenin de geçmeyenin de müteahhitlerin cebine girecek ödemeler yaptığı otoyollarla ilgili “arz fazlası oluştu” denildi. Son olarak kurumayan betonun üzerine yeniden beton atılması nedeniyle üç işçinin yaşamını yitirdiği Kuzey Çevre Otoyolu’nun da aralarında bulunduğu yollarla ilgili, programın Lojistik ve Ulaştırma bölümünde şöyle denildi:

Kısa vadeli çözüm

“Ülkemizde dengeli bir modal dağılım için uzun dönemli planlamalar yapılmasına rağmen, artan ulaşım talebine karşı geliştirilen hızlı ve kısa vadeli yaklaşımlar nedeniyle tarihsel olarak karayolu odaklı büyüyen ulaşım sistemi, kaynakların yoğunlukla karayoluna tahsis edilmesine sebep olmuş ve hâlihazırda büyük bölümü yüksek hizmet seviyesinde bulunan karayolu ağında arz fazlası oluşmuştur. Bununla birlikte artan ulaşım ihtiyaçlarına uygun demiryolu ve denizyolu altyapısının zamanında oluşturulamaması, yük ve yolcu taşımacılığının ağırlıklı olarak en esnek ulaştırma türü olan karayolu ağına yüklenmesine yol açmakta ve verimli olmayan bir yapı ortaya çıkmaktadır.”

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