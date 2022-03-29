Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek: Kendi anketini kendin yapacaksın, ben böyle yapıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, "Kendi anketini kendin yapacaksın, ben böyle yapıyorum" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Çiçek, "Anketçiler, göze bakanları mı sayıyor, yoksa toprağı eşeleyenleri mi? Bilemem. Çoğu, geçmişte iyi sınav vermediler. Sonunda mahcup oldular mı? Bilemiyorum. Bildiğim ise şu... Anketçiler yine televizyondalar. Yine sık sık anket yapıyorlar. Bilimsel metotlarla çalışanlara, işini düzgün yapanlara saygı duyarım... Ama gözlemim şu: Anketlerin büyük kısmı yönlendirici. Onun içindir ki... Kendi anketini kendin yapacaksın. Ben böyle yapıyorum." ifadesini kullandı.