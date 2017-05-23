Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Manchester saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen ve en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "İngiltere'deki saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada "Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürütegeldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır" dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasının tamamı şöyle:

"Birleşik Krallığın Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürütegeldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır."