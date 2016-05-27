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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa ayrılan örtülü ödenek artık tek elden yönetilecek

Örtülü ödeneği Davutoğlu döneminde görevden alınan Maksut Serim yönetecek

27 Mayıs 2016 11:16

Yeni hükümetin belirlenmesiyle devletin üst düzey bürokrasisinde yeni düzenlemelere gidilecek. Maksut Serim hem Cumhurbaşkanlığı’nın, hem de Başbakanlığın örtülü ödeneğini yönetecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Başbakanlık Müsteşarlığı’nda da değişim beklenirken MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın göreve devam edeceği belirtiliyor.

Tayyip Erdoğan döneminde 12 yıl boyunca Başbakanlık Örtülü Ödenek Başkanlığı’nı yapan Maksut Serim, Ahmet Davutoğlu göreve gelince yerine Ali Polat atanmış, kendisi de danışman yapılmıştı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serim’e başdanışman olarak Saray’da görev vermişti.

2016 Ocak’tan beri Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğiyle ilgili harcamalardan sorumlu kişi olan Serim, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığıyla yeniden eski görevine dönüyor. Ancak Serim’in bu kez sorumluluğu daha fazla olacak.

Serim hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamaları konusunda karar verici konumda olacak. Geçen dönem çıkarılan yasayla Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nin, Cumhurbaşkanlığı ile ortak kullanılması düzenlenmişti. Kamuoyunda çok tartışılan düzenlemeden sonra hesaplarda, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın neredeyse ‘başa baş’ kullanım yaptığı saptanmıştı. Örtülü ödeneğin, hangi amaçla ve kim için harcandığı gizli kalıyor.

 

Hakan Fidan bilmecesi

 

Başbakan Davutoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu da görevine veda ediyor. Yıldırım’ın Başbakanlık Müsteşarlığı içinBursa Valisi Münir Karaloğlu ile halen Gençlik Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik’in adı geçiyor.

 

Her hükümet değişikliğinde ilk akla gelen isim olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili değişik iddialar ortaya atılıyor. Bir dönem Binali Yıldırım ile ilişkilerinin soğuk olduğu iddia edilen Fidan’ın, buna rağmen bu görevi sürdüreceği dile getiriliyor. Fidan’ın yerine uygun birinin bulunmasında güçlük yaşandığı, bu nedenle ilk operasyon yapılacak yerin MİT olmayacağı iddia ediliyor. Bu görev değişikliklerinin hemen ardından yapılacak ilk operasyonda ise hedefin valiler ve emniyet müdürleri olacağı, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile son şekli verilen kararnamenin kısa sürede yayımlanacağı dile getiriliyor.

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