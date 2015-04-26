Cumhurbaşkanlığı Turu'nun ilk etabını kazanan bisikletçinin ödülü; muz!

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya-Alanya etabı tamamlandı. İlk etabı kazanan Büyük Britanyalı sprinter Mark Cavendish'e birincilik madalyasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldı.Cavendish'e, podyumda Alanya muzu verilmesi ise ilginç görüntülere neden oldu.

İlk etabın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cavendish, yarış boyunca sabırlı davrandığını ve toplu finiş yaşandığı için çok fazla risk almadığını söyledi. Cavendish, "Şu an bulunduğum noktadan mutluyum. Güçlü bir takıma geldim. Takımım sayesinde finişte görevimi yaptım ve tura galibiyetle başladım" dedi.

Ödül törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.