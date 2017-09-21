T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı: Trump özür dilemedi, üzgün olduğunu söyledi; doğru tercüme bu

Trump'ın Erdoğan'dan 'özür dilediği' iddia edilmişti

21 Eylül 2017 15:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilemediğini, ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı. 

Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PBS kanalında yayımlanan 'News Hour' programının yapımcısı Judy Woodruff'a verdiği mülakata ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada Kalın, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı. Doğru tercüme bu" ifadesini kullandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de, geçen mayıs ayında yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine, geçen hafta Trump'ın kendisini aradığını, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtmişti.

Fakat dış basında Erdoğan'ın bu sözleri 'Trump özür diledi (apologized)' şeklinde tercüme edilmişti. The Guardian gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Erdoğan-Trump görüşmesi için "Çok çeşitli konuları ele aldılar ama bir özür yoktu" demişti.

ETİKETLER

Donald TrumpTayyip ErdoğanABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24