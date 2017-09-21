Cumhurbaşkanlığı: Trump özür dilemedi, üzgün olduğunu söyledi; doğru tercüme bu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilemediğini, ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı.

Kalın, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PBS kanalında yayımlanan 'News Hour' programının yapımcısı Judy Woodruff'a verdiği mülakata ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada Kalın, "Erdoğan, Trump'ın özür dilemediğini ancak olanlardan dolayı üzgün olduğunu söylediğini aktardı. Doğru tercüme bu" ifadesini kullandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de, geçen mayıs ayında yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine, geçen hafta Trump'ın kendisini aradığını, bu konuda üzgün olduğunu ve konuyu takip edeceğini söylediğini belirtmişti.

Fakat dış basında Erdoğan'ın bu sözleri 'Trump özür diledi (apologized)' şeklinde tercüme edilmişti. The Guardian gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise Erdoğan-Trump görüşmesi için "Çok çeşitli konuları ele aldılar ama bir özür yoktu" demişti.