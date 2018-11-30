Cumhurbaşkanlığı toplantısına koşuyordu; Hülya Koçyiğit'in çatlağı kırığa dönüştü

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nun toplantısına koşarken ayağını burkarak yere düşen Hülya Koçyiğit’in çatlayan topuğunun kırığa dönüştüğü öğrenildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Hülya Koçyiğit, dün gittiği doktor kontrolünde kötü haber aldı.

Topuğundaki çatlağın kırığa döndüğünü öğrenen Koçyiğit, 6 hafta daha yatacak. Hülya Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.

"Acele ederek koşmaya başladım" demişti

Koçyiğit, “Toplantıya yetişmek için acele ederek koşmaya başladım. Yerdeki boşluğu göremeyince bunlar oldu. Ne badireler atlattım. Bunu da atlarım. Allah, herkesi kazadan, hastalıktan korusun. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir süre evde olacağım. Yoğun iş programım vardı ama artık ne yapalım evde uzanırken halletmeye çalışacağım” demişti.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu’na atanmıştı.