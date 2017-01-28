Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden "Erdoğan'ın sarayında çok fazla altın var" diyen BBC muhabirine sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, "Erdoğan'ın sarayındayım. Çok fazla altın var" mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'e Twitter hesabından cevap verdi.

"BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor." ifadesini kullanan Kalın, "Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tweet’inde “O halde her gördüğün parlak sarı şeyin altın olduğunu düşünüyorsun, vay be” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Mustafa Varank ise “Hey Laura, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı külliyesindeki muhafızlara bak, altından yapılmışlar” diye tweet attı.