Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden '3600 Ek Gösterge' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, binlerce insanın beklediği 3600 Ek Göstergesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Çalışma yürütülüyor. Henüz bir tarih yok. Tek paket olacak" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin açıklamaları şöyle:

“İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok...”

3600 Ek Gösterge kimleri kapsıyor?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

Mesleklere göre artışlar

Birinci dereceden 30 yıllık polis emeklisinin aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi Fiili hizmet zammı ile birlikte 27 bin 13 lira artacak. 25 yıllık polis emeklisinde artışlar ise maaşta 592 lira, ikramiyede 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569 lira ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak.