Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: YPG’ye destek PKK’nın ömrünü uzatır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye sahasında veya bir başka yerde hangi gerekçeyle olursa olsun PYD ve YPG’ye verilen her destek PKK’nın ömrünü uzatmak anlamına gelir" dedi.

İstanbul’daki 8’inci Boğaziçi Zirvesi’nde konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Kasım’da telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Diken'de yer alan habere göre Kalın, Trump’ın bu görüşmede Erdoğan’a YPG’ye bundan sonra silah yardımı yapılmayacağını söylediğini ancak daha sonra ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) desteğin sürecine dair açıklama geldiğini ifade etti.

Kalın şunları kaydetti: “Bu tabi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü PYD ve YPG’ye verilen her silah, her mermi PKK üzerinden Türkiye’ye yöneltilmiş bir tehdit demektir. Suriye sahasında veya bir başka yerde hangi gerekçeyle olursa olsun PYD ve YPG’ye verilen her destek PKK’nın ömrünü uzatmak anlamına gelir. Bizim bunu kabul etmemiz hangi şart ve gerekçeyle, hangi izahla olursa olsun hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama Amerikan sistemindeki bu çelişkili durum, başkan bir şey söylüyor, ona bağlı bir birim başka bir şey söylüyor, sahada başka bir şey yapılıyor… Amerikan sistemi açısından çok çelişkili bir durumu işaret etmektedir.”