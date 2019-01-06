Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Bolton'ın Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğine dair açıklamalarına yanıt verdi. Kalın, "Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" dedi. Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır" ifadesini kullandı.

Kalın, konuya ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır. Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan ABD, Suriye'den asker çekmeyecek. Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye Suriye'de operasyon yapmasın" açıklamasında bulunmuştu. İsrail'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'den çekilmesini 'Türkiye'nin Kürtleri koruma güvencesi verme' şartına bağlayan Bolton, "Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri müdahalede bulunmasını istemediklerini" belirtmişti.