Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: S-400'ler 2019 yılının temmuz ayında teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, öne çekilen S-400 füzelerinin 2019'un temmuz ayında teslim edileceğini söyledi.

S-400'lerin savunma amaçlı olup tehdit unsuru olmayacağını belirten Kalın, "400'ler savunma amaçlı alınan sistemlerdir. Herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil. Görüşmelerde İran'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı" dedi.

Sözcü Kalın, enlasyon ile mücadenin devam ettiğini ifade ederek, "Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu sabah (5 Nisan) istifasını sunduğu ancak araya Başbakan Binali Yıldırım'ın girmesiyle, istifanın kabul edilmediği Ankara kulislerinde öne sürülmüştü.

Sözcü Kalın, kabine değişikliğinin de gündemde olmadığını söyledi.

Ekonimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kalın, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Kalın'ın açıklamaları şöyle:

- S-400'ler savunma amaçlı alınan sistemlerdir. Herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil. Görüşmelerde İran'la ilişkiler de kapsamlı şekilde ele alındı.

- Astana süreci Suriye krizine çözüm için kurulmuş en önemli mekanizma. Cenevre süreci adeta nefesini tüketti. Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıklar Astana sürecini daha kritik hale getirdi.

- Biz Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüyoruz. Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmedik.

- Cumhurbaşkanımızın bir teklifi daha oldu. Belli yerlerde Sahra hastanesi kurulması.Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Biz Rusya ve İran ile her türlü işbirliğine hazırız. Bu konuda yakın bir zamanda somut bazı adımların atılmasını da umut ediyoruz.

- Adil seçimlerin yapılması konusunda da kararlılığımız aynen devam ediyor. Bizim diğer koalisyon ortakları ile ve diğer garantör ülkelerle mutabık kaldığımız noktalardan bir tanesi Suriye'nin tamamının terör unsurlarından temizlenmesidir. PYD/YPG ile yapılan mücadele DEAŞ ile mücadeleye engel değildir. Tam tersine terörle mücadelede tutarlı bir duruşun yansımasıdır.

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi

- Bu örgütün Suriye'nin belli bölgelerinde kendisine fiili durum yaratmak suretiyle arayış içinde olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu Guta'da yaşanan hadiseleri de kendilerine bildirdi.

- Temennimiz yaşanan çatışmaların tekrar etmemesidir. Bu bölgede gerek ateşkesin sağlanması ve gözetlenmesi gerek insani yardımların ulaştırılması noktasında biz görevimizi yerine getiriyoruz.

- 9. ile ilgili çalışmalar sürüyor. 4 gözlem noktası kaldı. İran ve Rusya'dan beklentimiz rejim üstünde baskı kurmalarıdır.

Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı

- Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. 7.4 büyüme oranı Türk ekonomisinin bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Etrafımızda yaşanan savaşlara, dalgalanmalara baktığımız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Mart ayı ihracatı da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaşmıştır.

- Bu trendin 2018'de de devam edeceğini bekliyoruz. Turizm alanında da bir artışın olduğunu bekliyoruz. 2018 yılı içinde turizm sektöründe bu canlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon ile mücadele de devam ediyor.

Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını hazmedemeyen çevreler olduğunu gördük

- Kritik dönemlerde, sanatçılarımızın, sporcularımızın diğer kanaat önderlerinin devletimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Hiç kimse oraya şov olarak gitmedi. Olgun bir şekilde askerlerimizle birlik beraberlik içinde bir akşam geçirdiler.

- Onlara teşekkür ettiler, şehitlerimizi tekrar yadettik. Bu harekatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını hazmedemeyen çevreler olduğunu gördük.

Amerikan yönetiminden çelişkili açıklamalar geliyor. Trump Suriye'den çekileceklerini ifade ediyor. Diğer Amerikan yetkilileri Suriye'de kalmaya devam edeceğiz diye açıklamalar geliyor. Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık.

(Soru) Kabine revizyonu olur mu?

Şu anda öyle bir gündem yok.

Fransa'dan Suriye açıklamaları



Bize söyledikleri Mümbiç'e asker göndermeleri söz konusu değil. ABD'nin yaptığı hatayı Fransa da yapmasın.

Mehmet Şimşek'in istifa iddiaları



Bu şu anda bir iddia bize gelen bir şey yok bununla ilgili.

Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar."