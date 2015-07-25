Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: PKK, Öcalan'ın silah bırakma çağrısına rağmen silah bırakmayı reddediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "PKK, büyük demokratik kazanımlara, Kürt seçmenin siyasi temsiline, ekonomik gelişime ve Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına rağmen silah bırakmayı reddediyor. Örgüt, tamamen demokratik ve şeffaf bir sürecin kendi varlık nedenini ortadan kaldırmasından korkuyor” dedi.

Kalın'ın, Daily Sabah'ta "IŞİD, PKK ve terörizmin amaçları” başlığıyla kaleme aldığı (25 Temmuz 2015) yazısındaPKK'nın çözüm sürecini ve Suriye'deki savaşı kendi çıkarları için istismar ettiğini vurguladı.

Karar.com'da yer alan çeviriye göre, IŞİD ve PKK'nın, motivasyonları farklı olsa da taktiklerinin ve hedeflerinin benzer olduğuna dikkat çeken Kalın, Türkiye'nin içeride ve sınırlarında büyüyen bu güvenlik tehlikesine karşı hava operasyonlarıyla harekete geçtiğini belirtti.

'PKK, demokrasinin kendi varlık nedenini ortadan kaldırmasından korkuyor'

PKK'nın, çözüm sürecindeki gelişmelere rağmen varlığını ve etkinliğini sürdürmek için terör taktiklerini kullanmaya devam ettiğini savunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

“PKK, büyük demokratik kazanımlara, Kürt seçmenin siyasi temsiline, ekonomik gelişime ve Abdullah Öcalanın silah bırakma çağrısına rağmen silah bırakmayı reddediyor. Örgüt, tamamen demokratik ve şeffaf bir sürecin kendi varlık nedenini ortadan kaldırmasından korkuyor”

'HDP, terörü meşrulaştırmaya çalışıyor'

PKK'nın terör yoluyla siyasi alan kazanmaya çalışmasının, dünyada hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği bir şey olduğunu vurgulayan Kalın, HDP'nin PKK terörünü meşrulaştırmaya çalışmasının bu yüzden başarısız olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü, HDP'nin Suruç'taki terör saldırısını mahkum ederken, bir asker ve üç polis memurunu şehit eden saldırılarla ilgili PKK'ya yönelik tek söz söylememesine dikkat çekti.

'PKK, çözüm sürecinin amaçlarına aykırı hareket ediyor'

Çözüm sürecinin temel amaçlarını Kürtler de dahil bütün vatandaşların haklarını genişletmek, PKK'nın silahsızlandırılması ve terörizmin her şeklinin sona erdirilmesi olarak belirten Kalın, buna karşın PKK'nın çözüm sürecini kendi lehine manipüle ettiğinin giderek daha açık bir şekilde ortaya çıktığını savundu.

PKK'nın kendi ideolojik ve politik taleplerini, Kürt halkının talepleriymiş gibi dayattığını ileri süren Kalın, çözüm sürecinin en önemli iki aktörü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu şeytanlaştırmaya çalışmanın, HDP'nin “Türkiye partisi” olma iddiasıyla da ters düştüğünü söyledi.

'Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle bitiremezsiniz'

Yazısında Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Kalın, PKK'nın IŞİD'e karşı savaşı, siyasi ve askeri anlamda alan kazanmak için bahane olarak kullandığını belirtti.

PKK'nın askeri ve siyasi güçlerini bölgede yeni bir siyasi çatışma ve şiddet dalgasını kışkırtmak için kullandığını ifade eden Kalın, PKK'nın Suriye kanadı olan PYD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler, Araplar ve Türkmenlere yönelik baskı ve zora göç ettirme politikalarını hatırlattı.

'IŞİD'le karşılaşmamız zaman meselesiydi'

İbrahim Kalın, IŞİD'in Suriye'de alan bulmasının ve Türkiye'nin güvenliği tehdit etmesinin nedeninin Esad rejimi olduğunu ileri sürdü ve rejimi görmezden gelerek sadece IŞİD'le savaşmanın dar görüşlü bir strateji olduğunu söyledi.

Bu ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'le karşı karşıya gelmesinin bir zaman meselesi olduğunu belrten Kalın, Türkiye'nin IŞİD'in bir askeri şehit eden saldırısına güç ve kararlılıkla yanıt verdiğini ve amacının sınırlarını IŞİD ve diğer güvenlik tehditlerinden temizlemek olduğunu ifade etti.

IŞİD iddiasına rakamlarla cevap

İbrahim Kalın, ulusalcıların, neo-conların ve paralel yapının "Türkiye IŞİD'le yeterince mücadele etmiyor" şeklindeki iddialarına da rakamlarla cevap verdi: “Türkiye'nin IŞİD'e karşı yeterli mücadeleyi vermediğini iddia edenler ve hatta utanmadan IŞİD'e yardım ettiği propagandasını yayanların doğruyu söylemedikleri bir kez daha görüldü. Türkiye, hava operasyonlarından önce de IŞİD'e karşı sert önlemler almıştı. Son 7 ayda 500 kişi IŞİD bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı ve bunların 100'ü tutuklandı. Ayrıca IŞİD'le olan ilişkileri nedeniyle 1600 yabancı ülke vatandaşı sınır dışı edildi ve 15 bin kişinin Türkie'ye girişi engellendi.”

Kalın, yazısını IŞİD ve PKK'nın terör yoluyla politik kazanımlar elde etmeye çalıştığını, demokrasilerde buna izin verilemeyeceğini söyleyerek noktaladı.