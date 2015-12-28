Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Özerklik gibi fantezilerin toplumda bir karşılığı yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Demokratik Toplum Kongresi'nden çıkan 'öz yönetim' kararına ilişkin olarak, "Özyönetim gibi fantazilerin demokratik ülkelerde bir karşılığı yok. Başkalarının ölümü üzerinden siyasi rant kurmaya çalışanların sonu bellidir" dedi.

Kalın, İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımlarla ilgili, "İsrail 3 maddeyi yerine getirmediği sürece, İsrail-Türkiye ilişkilerinde normalleşme olmayacaktır" ifadesini kullandı

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Terörle mücade zirve konusunda yer alacak.

Ukraynadaki çatışma bölgesinden kaçan 3 bin Ahıskalı Türkiye'ye gelecek.Türkiye'de iskan edecekler.Türkiye akrdeşlerine sahip çıkmıştır çıkmaya da devame edecektir.

"Özerklik gibi fantezilerin toplumda bir karşılığı yoktur"

Terörle mücadelede devletimiz tam bir kararlılık içindedir.Etkin mücadele içindedir.Hiçbir demokratirk ülke sokaklarında hendek kazılmasına izin vermez. Özyönetim gibi fantazilerin demokratik ülkelerde bir karşılığı yok.Başkaları ölümü üzerinden siyasi rant kurmaya çalışanların sonu bellidir.Zaman zaman dile getirilen ve dün en açık ifadesini bulan ayrılma, bölünme, özerklik, öz yönetim, kanton yönetimi gibi fantezilerin, demokratik olgunluk içerisinde hareket eden toplumlarda bir karşılığının olmadığını ifade etmek isteriz. Başkalarının ölümü üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanların sonu bellidir, bundan sonra da farklı olmayacaktır. Terör örgütünün yaptığı cinayetler ortadayken bunları adeta aklamaya çalışan, terörü, şiddeti estetize etmeye, güzel, şirin göstermeye çalışanların da abesle iştigal ettikleri ortadadır.Bunların bizim toplum katmanları arasında hiçbir karşılığı yoktur.Örgüt önüne gelenin hizmetine giren bir taşeron halini aldı.

DAİŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede yeni bir siyaset hayata geçirilmeye çalışılıyor.Suriye de DAEŞ bahane ediliyor.Rusya DAEŞ ile mücadele etmiyor.Suriye'de DAİŞ ile değil ılımlı Suriye muhalefetiyle mücadele ediliyor.4 bin 200 saldırıdan 191'i DAİŞ hedefine yönelik.Türkiye bu mücadele için kurulan koalisyonun bir parçasıdır.DAEŞ'le mücadeleye ayrıca destek veriyoruz vermeyede devam edeceğiz.Başika'ya askerimiz Musul valisi öncülüğünde DAEŞ ile mücadele için yollanılmıştır.Irak'ın toprak bütünlüğü ile ilgili ilkesel duruşumuz bellidir.Her ülke DAEŞ, EL KAİDE gibi örgütlerle kendi alanında mücadele ediyor.Türkiye'ye karşı ithamları reddediyoruz.

Zaman zaman dile getirilen ve dün en açık ifadesini bulan ayrılma, bölünme, özerklik, öz yönetim, kanton yönetimi gibi fantezilerin, demokratik olgunluk içerisinde hareket eden toplumlarda bir karşılığının olmadığını ifade etmek isteriz. Başkalarının ölümü üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanların sonu bellidir, bundan sonra da farklı olmayacaktır. Terör örgütünün yaptığı cinayetler ortadayken bunları adeta aklamaya çalışan, terörü, şiddeti estetize etmeye, güzel, şirin göstermeye çalışanların da abesle iştigal ettikleri ortadadır.

Külliyemiz ziyaretlere açıldı.Burası milletin evidir.

Tişrin Barajı’nın DAEŞ’ten geri alınmasıyla ilgili bu haberler yansıdı. Farklı rivayetler var. Demokratik Suriye Güçleri adı altında farklı gruplardan oluşan bir grup yaptı. DAEŞ’in buralardan uzaklaştırılması bizim için olumlu. PYD, YPG veya Cerablus-Tel Abyad’da – Tişrin’de fiili bir durum yaratması asla kabul edilemez. Zira bu ileride telafisi mümkün olmayan yaraların açılmasına neden olacaktır. Birileri bugün DAEŞ’le mücadele altında göz yumarsa Suriye’yi bir arada tutmak mümkün olmaz. Etnik temelli, din temelli, mezhep temelli birçok sorun olur. Zaten şu andaki sorun da bundan kaynaklanıyor. Mevcut rejimin kendi mezhebini dayatması ülkeyi bu hale getirdi.

Türkiye topraklarının mayası bellidir. Bu topraklarda bu tür çok operasyon denendi. Hepsi boşa çıktı. O partiye oy verenlere de saygımız vardır. Bu planlar tutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bunlar sadece dağdan talimatları şehirde tekrar ederek siyaset yaptıklarını zannederler. Türkiye toplumu bir bütün olarak neyi nasıl gördüğünü hepimiz biliyoruz. Sur’da yaşanan hadiseleri biliyoruz.

"İsrail 3 maddeyi yerine getirmediği sürece..."

İsrail 3 maddeyi yerine getirmediği sürece, İsrail-Türkiye ilişkilerinde normalleşme olmayacaktır. İmza koymuş noktasya gelmiş değiliz. İnsani yardımların ulaştırılması konusunda 3.şartımız var. İsrail basını üzerinden sızdırılma yapılması tepkiye yol açtı.Özür dileme, tazminatta ilerleme, Gazze ablukası şartları yerine henüz getirilmedi.Müzakereler devam edecek ama Türkiye'nin Filistin'in asaleti konusunda en ufak bir değişiklik söz konusu değildir.İşgal politikalarına karşıyız.

Hamas Lideri Halid Meşal haberlerden sonra geldi,Türkiye'nin Filistin halkına desteğinden dolayı bizlere teşekkürlerini iletti.

Bütün devlet kurumları ve özel sektör yoğun bir saldırı ile karşı karşıya kaldı.Bu çok şükür püskürtüldü ciddi bir sıkıntı yaşanmadı.İlave tedbirler sürüyor.Siber saldırıya karşı çalışıyoruz.Özel şirketler ve bireyler açısından ve mahremiyet açısından önem arz ediyor.

2016 yılında Cumhurbaşkanımızın birçok ziyareti olacak.2016 yılında ABD'de cami açacağız.Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili tarih çalışmaları devam ediyor.Maryland'de cami açılışı gerçekleştirilecek.Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması en hafif tabirle talihsiz bir açıklama.Sorun diplomatik yolla çözülmelidir.