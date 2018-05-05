Cumhurbaşkanlığı sözcüsü: NATO üyesi olmak, dünyanın stratejik bölgelerine açılmayı engellemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biz, dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Türkiye'nin NATO üyesi olması, dünyanın stratejik bölgelerine açılmasını engellemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu ziyaretler, ikili ilişkilere katkı sunmanın yanı sıra Türkiye'nin 360 derece dış politika perspektifini ve Asya'ya verdiği artan önemi ortaya koydu" dedi.

" 30 güne kadar olan seyahatlerinde Özbekistan'a vizesiz gidebilecek "

Daily Sabah gazetesinde yayımlanan "Türkiye ve Özbekistan yeni bir sayfa açtı" başlıklı yazısında Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti sırasında ekonomi, ticaret, enerji, eğitim, altyapı ve diğer alanlarda toplam 25 anlaşma imzalandığını aktardı. Kalın, "Türk vatandaşları artık 30 güne kadar olan seyahatlerinde Özbekistan'a vizesiz gidebilecek" dedi.

Özbekistan ve Güney Kore'nin Erdoğan'ın ziyaretleri için yoğun bir gündem hazırladığını belirten Kalın, Türkiye'nin küresel dış politika perspektifinin önemini ortaya koyduğunu aktaran Kalın, şu görüşlerini paylaştı:

"Geçtiğimiz 16 yıllık dönemde olduğu gibi Türkiye, dış politikaya 360 derecelik bir perspektifle yaklaşıyor. Biz dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Türkiye'nin NATO üyesi olması, dünyanın stratejik bölgelerine açılmasını engellemez. Türkiye'nin Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daki dış politika faaliyetlerini artırma sebebi budur. Dış politikayı indirgemeci bir mesele olarak görenler, Türkiye'nin küresel perspektifini anlamayabilir. Onlar dünya siyasetini bloklar ve kutuların dar sınırları içerisinde görebilirler. Ancak Türkiye, küresel ve pozitif dış politika gündemine bağlı kalacak."