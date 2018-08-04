Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Türkiye'ye operasyon" çağrısı yapan yazıyı yayımlayan Newsweek'e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin operasyon çağrısına ilişkin olarak, "Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesiyle dergiye tepki gösterdi.

31 Temmuzda yayımlanan "Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlıklı haberde Türkiye'ye yönelik ağır ifadeler kullanıldı. Jonathan Watchel ve Albert Watchel imzalı fikir yazısında, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikasına değinildi.

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, dış politikada saldırgan bir tutum izlendiği bahsedilirken, iç siyasette de Kürtlerin kullanıldığını ve 2013 yılındaki çözüm sürecine rağmen son dönemlerde 'Kürtlere karşı saldırgan bir politika izlendiği' görüşü dile getirildi.

Newsweek'in haberinde, Türkiye'nin 'terör rejimine doğru yöneldiğine' ve Türkiye'nin bir zamanlar demokratik ve ılımlı olduğuna değinildi. Haberde Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek istediği ifade edilirken bölgedeki operasyonlarda Kürtlerin katledildiği yazıldı.

Yazıda, Erdoğan'ın, 'Sünnilerin lideri' sıfatıyla hareket ettiğini ve Orta Doğu'da karmaşa yarattığı iddia edildi. Türkiye'nin Rusya ve Amerika'yla ikili ilişkilerinin bulunduğu belirtilirken, Erdoğan'ın dış politikasının ikilik içerdiği ve akıl dışı olduğu savunuldu.

Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğunu ve 'dünyanın en güçlü devleti olan ABD'nin bu konuda çok önemli yardımlarda bulunabileceğine' değinildi.

Makalede, Türkiye'ye operasyon çağrısında bulunulurken, 'Özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli' ifadelerinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, 'PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu'nu ifade ettiği makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

İbrahim Kalın, paylaşımında "24 Haziran seçimleri geçtiğine göre Newsweek şimdi de Türkiye'de yeni bir darbe girişimi çağrısı mı yapıyor?" ifadesini kullandı.