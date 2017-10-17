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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Alman polisinin Öcalan tweetine tepki

"Bu da Alman polisinin terör güzellemesi"

17 Ekim 2017 20:45

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman polisinin sosyal medya hesabından paylaşılan Abdullah Öcalan mesajına 'müflis zihniyet' sözleriyle tepki gösterdi.

PKK lideri Öcalan’ın sağlığı ve güvenliği öne sürülerek Almanya’nın Frankfurt kentinde dün akşam bir yürüyüş ve miting gerçekleştirildi.

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