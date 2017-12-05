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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Kudüs uyarısı: Yeni gerilim ve çatışmalara neden olur

Basında Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönünde haberler çıkmıştı

05 Aralık 2017 12:23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Kalın, haberlerin endişe verici olduğunu ve böyle bir gelişmenin yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacağını söyledi.

Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına yönelik iddialara yönelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Konuya ilişkin haberlerin, son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün korunması hayati önemi haizdir."

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