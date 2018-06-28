Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi.

24 Haziran yapılan seçimlerin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. 295 milletvekili ile AKP Meclis'te ilk kez çoğunluğu kaybetti.

Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını söyledi.

S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.



YSK'nın kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. 8 Temmuz Pazar günü Meclis'te milletvekilleri için yemin töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yemin etmesinin ardından kabinenin açıklanma süreci beklenecek.