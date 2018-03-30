Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı ile görüştü
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Philippe Étienne ile bir görüşme yaptı
30 Mart 2018 20:09
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un başdanışmanı Philippe Étienne ile bir görüşme yaptı.
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